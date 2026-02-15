Львів
Лейкопластир кінезіологічний H Др. Хаус

Львів (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Князя Романа, 26
0.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
242,53
Економія при броні: -11,14 грн
231,39 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
242,53
Економія при броні: -10,86 грн
231,67 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
251,90
Економія при броні: -11,90 грн
240,00 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
260,12
Економія при броні: -11,33 грн
248,79 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Соборна, 17
0.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Сербська, 13
0.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
256,13
Економія при броні: -63,37 грн
192,76 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
274,13
Економія при броні: -16,53 грн
257,60 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
279,42
Економія при броні: -17,01 грн
262,41 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
255,58
Економія при броні: -26,18 грн
229,40 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
255,58
Економія при броні: -15,14 грн
240,44 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
255,58
Економія при броні: -14,76 грн
240,82 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
255,58
Економія при броні: -14,60 грн
240,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
249,89
Економія при броні: -9,84 грн
240,05 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
249,89
Економія при броні: -9,41 грн
240,48 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
249,89
Економія при броні: -9,31 грн
240,58 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
267,44
Економія при броні: -9,53 грн
257,91 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Зелена, 1
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
258,87
Економія при броні: -18,79 грн
240,08 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
258,87
Економія при броні: -18,56 грн
240,31 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
258,87
Економія при броні: -18,42 грн
240,45 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
278,02
Економія при броні: -19,60 грн
258,42 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
1.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
250,54
Економія при броні: -9,72 грн
240,82 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
250,54
Економія при броні: -9,67 грн
240,87 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
273,32
Економія при броні: -11,14 грн
262,18 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
273,32
Економія при броні: -10,44 грн
262,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
247,91
Економія при броні: -16,46 грн
231,45 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
257,49
Економія при броні: -17,32 грн
240,17 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
257,49
Економія при броні: -16,89 грн
240,60 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
280,90
Економія при броні: -18,83 грн
262,07 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
1.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
251,03
Економія при броні: -10,86 грн
240,17 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
251,03
Економія при броні: -10,38 грн
240,65 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
251,03
Економія при броні: -10,17 грн
240,86 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
273,85
Економія при броні: -11,35 грн
262,50 грн
