Львів
Про товар
Ціни
Лейкопластир кінезіологічний H Др. Хаус
Лейкопластир кінезіологічний H Др. Хаус
Львів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 114 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 16:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 16:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 16:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Князя Романа, 26
0.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
242,53
Економія при броні:
-11,14 грн
231,39
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
242,53
Економія при броні:
-10,86 грн
231,67
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
251,90
Економія при броні:
-11,90 грн
240,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
260,12
Економія при броні:
-11,33 грн
248,79
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Соборна, 17
0.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 16:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 16:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Сербська, 13
0.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 16:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 16:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 16:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 16:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 18.02 після 12:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 18.02 після 12:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 18.02 після 12:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
256,13
Економія при броні:
-63,37 грн
192,76
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
274,13
Економія при броні:
-16,53 грн
257,60
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
279,42
Економія при броні:
-17,01 грн
262,41
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
255,58
Економія при броні:
-26,18 грн
229,40
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
255,58
Економія при броні:
-15,14 грн
240,44
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
255,58
Економія при броні:
-14,76 грн
240,82
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
255,58
Економія при броні:
-14,60 грн
240,98
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
249,89
Економія при броні:
-9,84 грн
240,05
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
249,89
Економія при броні:
-9,41 грн
240,48
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
249,89
Економія при броні:
-9,31 грн
240,58
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
267,44
Економія при броні:
-9,53 грн
257,91
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Зелена, 1
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 17:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 17:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 17:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
258,87
Економія при броні:
-18,79 грн
240,08
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
258,87
Економія при броні:
-18,56 грн
240,31
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
258,87
Економія при броні:
-18,42 грн
240,45
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
278,02
Економія при броні:
-19,60 грн
258,42
грн
Забронювати
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 15:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 15:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 18.02 після 12:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 18.02 після 12:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 18.02 після 12:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 18.02 після 12:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 18.02 після 12:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 18.02 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 16:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 16:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 18.02 після 12:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 18.02 після 12:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 18.02 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
1.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 18:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 18:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
250,54
Економія при броні:
-9,72 грн
240,82
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
250,54
Економія при броні:
-9,67 грн
240,87
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
273,32
Економія при броні:
-11,14 грн
262,18
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
273,32
Економія при броні:
-10,44 грн
262,88
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
247,91
Економія при броні:
-16,46 грн
231,45
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
257,49
Економія при броні:
-17,32 грн
240,17
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
257,49
Економія при броні:
-16,89 грн
240,60
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
280,90
Економія при броні:
-18,83 грн
262,07
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
1.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
251,03
Економія при броні:
-10,86 грн
240,17
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
251,03
Економія при броні:
-10,38 грн
240,65
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
251,03
Економія при броні:
-10,17 грн
240,86
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
273,85
Економія при броні:
-11,35 грн
262,50
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню