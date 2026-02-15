Київ
Лейкопластир кінезіологічний H Др. Хаус
Лейкопластир кінезіологічний H Др. Хаус
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 363 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
242,60
Економія при броні:
-12,22 грн
230,38
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
242,60
Економія при броні:
-12,22 грн
230,38
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
259,50
Економія при броні:
-12,98 грн
246,52
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
259,50
Економія при броні:
-12,98 грн
246,52
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 18:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 18:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
251,80
Економія при броні:
-29,35 грн
222,45
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
251,80
Економія при броні:
-11,77 грн
240,03
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
251,84
Економія при броні:
-9,80 грн
242,04
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
268,62
Економія при броні:
-10,46 грн
258,16
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
242,60
Економія при броні:
-29,80 грн
212,80
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
259,50
Економія при броні:
-28,17 грн
231,33
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
259,50
Економія при броні:
-12,98 грн
246,52
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
251,66
Економія при броні:
-11,37 грн
240,29
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
251,66
Економія при броні:
-11,31 грн
240,35
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
251,66
Економія при броні:
-11,11 грн
240,55
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,27
Економія при броні:
-12,21 грн
258,06
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
255,82
Економія при броні:
-33,76 грн
222,06
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
249,48
Економія при броні:
-15,00 грн
234,48
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
255,82
Економія при броні:
-15,03 грн
240,79
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
274,74
Економія при броні:
-16,78 грн
257,96
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
254,63
Економія при броні:
-13,70 грн
240,93
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
272,52
Економія при броні:
-15,21 грн
257,31
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
273,47
Економія при броні:
-14,80 грн
258,67
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
249,79
Економія при броні:
-9,60 грн
240,19
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
249,79
Економія при броні:
-8,94 грн
240,85
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
257,95
Економія при броні:
-9,48 грн
248,47
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
258,36
Економія при броні:
-18,28 грн
240,08
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
258,36
Економія при броні:
-18,20 грн
240,16
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
258,36
Економія при броні:
-17,87 грн
240,49
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
277,58
Економія при броні:
-19,41 грн
258,17
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
253,33
Економія при броні:
-16,77 грн
236,56
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
253,33
Економія при броні:
-13,18 грн
240,15
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
253,33
Економія при броні:
-13,00 грн
240,33
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
253,33
Економія при броні:
-12,38 грн
240,95
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 14:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 14:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 14:00
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
242,60
Економія при броні:
-16,02 грн
226,58
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 14:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 14:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 14:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
258,12
Економія при броні:
-18,08 грн
240,04
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
258,12
Економія при броні:
-17,62 грн
240,50
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
258,12
Економія при броні:
-17,62 грн
240,50
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
258,12
Економія при броні:
-17,35 грн
240,77
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
247,94
Економія при броні:
-15,99 грн
231,95
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
257,51
Економія при броні:
-20,34 грн
237,17
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
257,51
Економія при броні:
-17,32 грн
240,19
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
280,92
Економія при броні:
-18,10 грн
262,82
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
258,41
Економія при броні:
-21,25 грн
237,16
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
258,41
Економія при броні:
-17,96 грн
240,45
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
265,88
Економія при броні:
-18,63 грн
247,25
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
276,56
Економія при броні:
-18,70 грн
257,86
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
242,28
Економія при броні:
-10,48 грн
231,80
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
252,94
Економія при броні:
-12,84 грн
240,10
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
252,94
Економія при броні:
-12,70 грн
240,24
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
252,94
Економія при броні:
-12,43 грн
240,51
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 17:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 17:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 18:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 18:00
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
270,30
грн
Забрати 17.02 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
256,71
Економія при броні:
-19,55 грн
237,16
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
265,09
Економія при броні:
-16,64 грн
248,45
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
274,75
Економія при броні:
-17,73 грн
257,02
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ КІНЕЗІО ТЕЙП "H Dr. House" 5 см х 5 м №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
274,75
Економія при броні:
-17,66 грн
257,09
грн
Забронювати
Показати більше
