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Алтейка-Тернофарм сироп флакон 200 мл, №1 - Запоріжжя (347236) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
105,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
105,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
111,48
Економія: -21,64 грн
89,84 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
100,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
124,50
Економія: -25,30 грн
99,20 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
120,00
Економія: -27,00 грн
93,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
96,84 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
105,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (3)
114,50
Економія: -15,30 грн
99,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
105,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
100,06 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
105,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
105,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
105,30 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
105,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
105,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
105,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
126,42
Економія: -36,52 грн
89,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
105,30 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
105,30 грн