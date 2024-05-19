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АВЕН ФІЗІОЛІФТ ДЕННИЙ КРЕМ 30 мл - Київ (642211) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
1299,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (4)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
1209,00
Економія: -36,27 грн
1172,73 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
1015,37 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
985,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (3)
1247,77 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
1035,09 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (2)
1299,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Всього: упаковка (1)
1297,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
1133,67 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
1315,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
1247,77 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
Всього: упаковка (1)
1084,38 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
1065,50
Економія: -31,96 грн
1033,54 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
1085,02 грн