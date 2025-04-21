Київ
Детрисан (D3Sun)

Детрисан (D3Sun)

Миколаїв (адресу не вказано)
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
340.6 км
Детрисан капсули №60
Вітера
213,44
Економія при броні: -8,57 грн
204,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Остер, вул. Хмельницького Богдана, 50-Б
453.6 км
Детрисан капсули №60
Вітера
206,10
Економія при броні: -31,70 грн
174,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Звягель, перех. Медична / Анни Ярославни, 23/16
517.0 км
Детрисан капсули №60
Вітера
205,90
Економія при броні: -31,50 грн
174,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 4
644.2 км
Детрисан капсули №60
Вітера
206,10
Економія при броні: -31,70 грн
174,40 грн
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