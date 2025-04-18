Київ
Детрисан (D3Sun)

Детрисан (D3Sun)

Київ (адресу не вказано)
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Остер, вул. Хмельницького Богдана, 50-Б
60.7 км
Детрисан капсули №60
Вітера
206,10
Економія при броні: -29,30 грн
176,80 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Звягель, перех. Медична / Анни Ярославни, 23/16
206.5 км
Детрисан капсули №60
Вітера
205,90
Економія при броні: -29,10 грн
176,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Луцьк, просп. Соборності, 4
365.3 км
Детрисан капсули №60
Вітера
206,10
Економія при броні: -31,70 грн
174,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
441.0 км
Детрисан капсули №60
Вітера
212,39
Економія при броні: -7,52 грн
204,87 грн
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