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FAMILY PLAST НАБІР ПЛАСТИРІВ МЕДИЧНИХ ГІДРОКОЛОЇДНИХ , №5 - Київ (768658) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Всього: упаковка (1)
49,60 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
Всього: упаковка (2)
123,60 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пестеля, 7
Всього: упаковка (1)
125,00 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (1)
119,70 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мокра, 20-А
Всього: упаковка (1)
129,50 грн
Київська аптекарська мануфактура
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Білоруська, 17
Всього: упаковка (1)
119,70 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (2)
126,90 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Всього: упаковка (1)
115,50 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (1)
129,50 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 20
Всього: упаковка (1)
129,50 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 7-В
Всього: упаковка (1)
130,50 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 38
Всього: упаковка (2)
129,50 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каховська, 60
Всього: упаковка (1)
129,50 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (1)
115,50 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 56
Всього: упаковка (2)
111,20 грн
Галафарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-В
Всього: упаковка (1)
130,50 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Волинська, 16
Всього: упаковка (3)
100,90 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (2)
113,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 16
Всього: упаковка (1)
136,40 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 26-Д
Всього: упаковка (1)
118,80 грн