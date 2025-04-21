Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
137,17
Економія при броні: -14,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
205,84
Економія при броні: -42,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
180,16
Економія при броні: -16,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
187,81
Економія при броні: -8,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
136,13
Економія при броні: -10,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
207,25
Економія при броні: -40,13 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
185,44
Економія при броні: -18,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн