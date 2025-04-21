Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
136,80
Економія при броні: -7,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
117,13
Економія при броні: -7,18 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
208,28
Економія при броні: -41,23 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
208,65
Економія при броні: -41,39 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
134,18
Економія при броні: -8,73 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
204,08
Економія при броні: -37,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
149,02
Економія при броні: -7,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
177,88
Економія при броні: -5,82 грн