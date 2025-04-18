Харків (адресу не вказано)
Доступно в 120 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
227,52
Економія при броні: -7,63 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
240,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
240,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
240,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
189,89
Економія при броні: -8,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
47,77
Економія при броні: -2,42 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
240,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
180,77
Економія при броні: -12,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
207,49
Економія при броні: -39,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
180,37
Економія при броні: -12,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
192,55
Економія при броні: -10,74 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
89,28
Економія при броні: -5,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
204,40
Економія при броні: -77,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
233,92
Економія при броні: -14,03 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 121
3.0 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех