Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 156 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
204,94
Економія при броні: -39,21 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
184,40
Економія при броні: -18,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
240,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
240,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
209,33
Економія при броні: -43,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
183,55
Економія при броні: -15,68 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
240,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
183,06
Економія при броні: -17,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
240,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
184,74
Економія при броні: -9,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
182,98
Економія при броні: -15,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
185,74
Економія при броні: -18,45 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
134,36
Економія при броні: -8,93 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
182,07
Економія при броні: -6,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
240,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
181,83
Економія при броні: -45,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
181,99
Економія при броні: -45,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
240,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
250,16
Економія при броні: -11,89 грн