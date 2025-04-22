Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
234,18
Економія при броні: -14,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
91,23
Економія при броні: -7,73 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
183,95
Економія при броні: -16,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
233,48
Економія при броні: -13,59 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
227,67
Економія при броні: -7,78 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
241,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків розчин ректальний 1.8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
228,33
Економія при броні: -8,44 грн