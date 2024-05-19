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АНАКАПС ПРОГРЕСИВ капсули, №30 - Київ (764408) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
Всього: упаковка (1)
711,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
Всього: упаковка (1)
746,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
756,89
Економія: -65,98 грн
690,91 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
711,05 грн
Зарина
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Корольова Академіка, 34-А
Всього: упаковка (1)
813,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 20/4
Всього: упаковка (1)
822,96 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, пров. Компасний, 6-В
Всього: упаковка (1)
650,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом