АНГІПЛАНТ ЛЬОДЯНИКИ зі смаком ментолу та евкаліпту, №24 - Київ (772001) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 22
Аптека доброго дня
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Всього: (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-Б
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 63
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 16
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 52/2
Аптека доброго дня
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Всього: (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
1 соціальна аптека
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Всього: (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
Перша соціальна аптека
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Всього: (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Берегомет, вул. Центральна, 36-Б
Аптека доброго дня
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Всього: (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 40-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом