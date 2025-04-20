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Батончик Старс (Bar Stars)
Батончик Старс (Bar Stars)
Запоріжжя
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
439.3 км
БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г №1
Риф
18,30
Економія при броні:
-4,75 грн
13,55
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Предславинська, 9
442.9 км
БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г №1
Риф
18,50
Економія при броні:
-4,76 грн
13,74
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
444.6 км
БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г №1
Риф
17,10
Економія при броні:
-4,38 грн
12,72
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
446.0 км
БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г №1
Риф
18,50
Економія при броні:
-4,76 грн
13,74
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пшенична, 16
449.2 км
БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г №1
Риф
18,70
Економія при броні:
-4,84 грн
13,86
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Берестейський, 104
452.5 км
БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г №1
Риф
12,85
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець, вул. Криворізька, 37
194.6 км
БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г №1
Риф
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 56
228.7 км
БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г №1
Риф
Хемотека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Прибузька, 18
625.1 км
БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г №1
Риф
М.т.к.
Відчинено
Цілодобово
Кам'янець-Подільський, вул. Виговського Івана, 17
640.0 км
БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г №1
Риф
М.т.к.
Відчинено
Цілодобово
Кам'янець-Подільський, вул. Мазепи Івана, 31
641.7 км
БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г №1
Риф
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