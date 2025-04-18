Батончик Старс (Bar Stars)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г №1
Риф
17,10
Економія при броні: -4,38 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
5.3 км
БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г №1
Риф
18,50
Економія при броні: -4,76 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Краківська, 13
7.2 км
БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г №1
Риф
18,30
Економія при броні: -4,75 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пшенична, 16
9.3 км
БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г №1
Риф
18,70
Економія при броні: -4,84 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Берестейський, 104
9.8 км
БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г №1
Риф
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 56
246.6 км
БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г №1
Риф
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Кропивницький, вул. Журливої О., 1
247.7 км
БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г №1
Риф
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 1-А
248.2 км
БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г №1
Риф
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Кропивницький, вул. Шевченка Тараса, 36
249.9 км
БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г №1
Риф
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Кропивницького, 22
250.5 км
БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г №1
Риф
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Фортечна, 21
250.9 км
БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г №1
Риф
Хемотека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Прибузька, 18
276.8 км
БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г №1
Риф
М.т.к.
Хмельницький, вул. Пілотська, 1-А
277.3 км
БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г №1
Риф
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Кам'янець, вул. Криворізька, 37
279.1 км
БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г №1
Риф
М.т.к.
Кам'янець-Подільський, вул. Виговського Івана, 17
344.7 км
БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г №1
Риф
М.т.к.
Кам'янець-Подільський, вул. Мазепи Івана, 31
345.2 км
БАТОНЧИК З НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАННИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "STARS" 50 г №1
Риф