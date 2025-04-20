Київ
Про товар
Ціни
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ (BREATHER BARRIER)
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ (BREATHER BARRIER)
Львів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 16
181.9 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
137,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Духновича, 13
181.9 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
149,10
грн
Забронювати
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 18-А
462.0 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
128,00
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
465.2 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
137,20
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
468.4 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
162,90
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
468.4 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
162,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
547.0 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
137,20
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 39
591.1 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
155,10
Економія при броні:
-23,90 грн
131,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Болградська, 80
616.7 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
149,10
грн
Забронювати
Віола
Відчинено
Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
626.9 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
137,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 32
684.6 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
50,95
грн
Забронювати
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню