Київ
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ (BREATHER BARRIER)

БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ (BREATHER BARRIER)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 5 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
162,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
162,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
160,90 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
137,20 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 18-А
9.5 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
128,00 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Чернігів, вул. Соборності, 2
130.9 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
137,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Кам'янка, вул. Захисників України, 39
193.7 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
155,10
Економія при броні: -22,10 грн
133,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 32
258.9 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
50,95 грн
Віола
Відчинено
Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
447.6 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
137,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Ізмаїл, вул. Болградська, 80
581.7 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
149,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 16
606.4 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
137,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Мукачево, пл. Духновича, 13
606.5 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
137,20 грн
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