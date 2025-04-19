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БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ (BREATHER BARRIER)
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ (BREATHER BARRIER)
Дніпро
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 32
131.3 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
55,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 39
219.1 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
155,10
Економія при броні:
-23,90 грн
131,20
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
387.2 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
160,90
грн
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Віола
Відчинено
Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
388.9 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
137,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
389.4 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
162,90
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
389.4 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
162,90
грн
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Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
390.9 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
149,10
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Порика Василя, 18-А
398.9 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
128,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
427.6 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
149,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Ізмаїл, вул. Болградська, 80
579.9 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
149,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 16
901.8 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
149,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Мукачево, пл. Духновича, 13
902.0 км
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл №10
Юрія-Фарм
149,10
грн
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