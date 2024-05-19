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АВЕН АНТІРУЖЕР ФОРТ КРЕМ 30 мл - Київ (642354) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
686,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
686,39 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
686,40
Економія: -20,59 грн
665,81 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
650,55
Економія: -19,52 грн
631,03 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
686,40
Економія: -20,59 грн
665,81 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (2)
686,40
Економія: -20,59 грн
665,81 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
650,55
Економія: -19,52 грн
631,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
650,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Всього: упаковка (1)
650,51 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
650,55
Економія: -19,52 грн
631,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 8-А
Всього: упаковка (1)
650,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (1)
650,55
Економія: -19,52 грн
631,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
650,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
650,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Оболонська, 4-А
Всього: упаковка (1)
650,51 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
686,40
Економія: -20,59 грн
665,81 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
650,55
Економія: -19,52 грн
631,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
Всього: упаковка (1)
650,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Балтійський, 1
Всього: упаковка (1)
650,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14
Всього: упаковка (1)
650,51 грн