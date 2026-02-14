Одеса
Лезо хірургічне карбонове (Surgical carbon blade)

Черкаси (адресу не вказано)
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
435.3 км
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ №24 №1
Aesculap
9,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Грушевського Михайла, 11
526.0 км
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ №21 №1
Aesculap
6,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 14:00
Рівне, вул. Міцкевича, 30
566.5 км
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ №11 №1
Aesculap
9,45 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
620.6 км
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ №10 №1
Aesculap
13,30 грн
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
568.5 км
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ №23 №1
Aesculap
