Київ
Лезо хірургічне карбонове (Surgical carbon blade)

Житомир (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Житомир
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
7.3 км
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ №24 №1
Aesculap
9,00 грн
В містах поряд
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Рівне, вул. Міцкевича, 30
302.3 км
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ №11 №1
Aesculap
9,45 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Грушевського Михайла, 11
451.1 км
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ №21 №1
Aesculap
6,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
466.2 км
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ №10 №1
Aesculap
13,30 грн
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
409.6 км
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ №23 №1
Aesculap
