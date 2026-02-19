Дніпро
Про товар
Ціни
Лезо хірургічне карбонове (Surgical carbon blade)
Лезо хірургічне карбонове (Surgical carbon blade)
Дніпро
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
392.6 км
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ №24 №1
Aesculap
9,00
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Рівне, вул. Міцкевича, 30
677.2 км
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ №11 №1
Aesculap
9,45
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Грушевського Михайла, 11
759.1 км
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ №21 №1
Aesculap
6,00
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
813.0 км
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ №10 №1
Aesculap
13,30
грн
Забронювати
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
195.7 км
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ КАРБОНОВЕ №23 №1
Aesculap
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню