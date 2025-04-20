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Бахіли нестерильні (Unsterile shoe covers)
Бахіли нестерильні (Unsterile shoe covers)
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Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
247.2 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ НЕСТЕРИЛЬНІ 100% поліетиленові, сині 4 г №1
Весельський О.С.
0,80
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Дяченка, 10
430.1 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Бориспільська, 34
433.5 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 121
434.1 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
434.1 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
2,30
Економія при броні:
-0,78 грн
1,52
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 5
434.3 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
434.3 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Тростянецька, 8-Д
434.5 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
434.9 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
435.3 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 103/1
435.9 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
438.9 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
439.1 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
439.3 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Миропільська, 1
439.5 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
439.7 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
440.2 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
440.2 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
440.4 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
440.5 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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