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Бахіли нестерильні (Unsterile shoe covers)
Бахіли нестерильні (Unsterile shoe covers)
Одеса
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Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
431.9 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дяченка, 10
433.6 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 55
433.7 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Науки, 4
436.0 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
436.2 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
2,30
Економія при броні:
-0,78 грн
1,52
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
436.5 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 5
436.5 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тростянецька, 8-Д
436.9 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 121
437.0 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 164
437.0 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кікабідзе Вахтанга, 13
437.0 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
437.2 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
437.3 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
437.6 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
437.8 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
437.9 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бориспільська, 34
438.0 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Кочура Григорія, 4
438.0 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пшенична, 16
438.1 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,37 грн
1,23
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
438.3 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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