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Бахіли нестерильні (Unsterile shoe covers)
Бахіли нестерильні (Unsterile shoe covers)
Миколаїв
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Дяченка, 10
395.0 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
397.7 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
398.3 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
2,30
Економія при броні:
-0,78 грн
1,52
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 5
398.6 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
398.8 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 121
398.8 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, шосе Харківське, 164
398.9 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Тростянецька, 8-Д
399.0 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 55
399.0 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Бориспільська, 34
399.4 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, шосе Харківське, 144-В
399.7 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, просп. Науки, 4
400.5 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
401.1 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
401.3 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
401.8 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 103/1
402.3 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
402.5 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
402.9 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кочура Григорія, 4
403.1 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
403.4 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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