Бахіли нестерильні (Unsterile shoe covers)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
2,60
Економія при броні: -1,13 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні: -0,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні: -0,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.4 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні: -0,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні: -0,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні: -0,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
1.6 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні: -0,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
1.7 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні: -0,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
2.4 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні: -0,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
2.5 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні: -0,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні: -0,51 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
4.0 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні: -0,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
4.1 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні: -0,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
4.3 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні: -0,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Кочура Григорія, 4
4.4 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні: -0,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
5.0 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні: -0,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні: -0,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, просп. Науки, 4
5.1 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні: -0,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
5.3 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні: -0,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
5.3 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
2,30
Економія при броні: -0,80 грн