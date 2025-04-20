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Бахіли нестерильні (Unsterile shoe covers)
Бахіли нестерильні (Unsterile shoe covers)
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Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
323.1 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ НЕСТЕРИЛЬНІ 100% поліетиленові, сині 4 г №1
Весельський О.С.
0,80
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дяченка, 10
337.7 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
341.6 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
2,30
Економія при броні:
-0,78 грн
1,52
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Бориспільська, 34
341.7 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 121
341.8 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 5
341.9 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 164
342.0 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Тростянецька, 8-Д
342.2 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
342.3 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
343.0 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 103/1
344.4 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
346.1 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
346.5 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
346.7 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
346.8 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 55
347.0 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
347.1 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
347.1 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
347.3 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
347.6 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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