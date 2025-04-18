Київ
Про товар
Ціни
Бахіли нестерильні (Unsterile shoe covers)
Бахіли нестерильні (Unsterile shoe covers)
Харків
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
35.9 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ НЕСТЕРИЛЬНІ 100% поліетиленові, сині 4 г №1
Весельський О.С.
0,80
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Дяченка, 10
397.4 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Бориспільська, 34
398.4 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 103/1
399.5 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 121
400.0 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
400.3 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Тростянецька, 8-Д
400.5 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
400.6 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
2,30
Економія при броні:
-0,78 грн
1,52
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
401.0 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
401.4 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
402.5 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миропільська, 1
403.1 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
403.2 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Краківська, 13
403.3 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
404.5 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Червоної Калини, 32-Б
404.6 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Стальського, 24
404.9 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
404.9 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
404.9 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
405.4 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню