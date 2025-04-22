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Бахіли нестерильні (Unsterile shoe covers)
Бахіли нестерильні (Unsterile shoe covers)
Чернігів
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Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 32-Б
119.6 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
119.7 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Богатирська, 30
120.0 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 19
120.1 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
121.0 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Північна, 46
121.1 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
122.1 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
122.3 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 6
122.6 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 5
122.7 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
122.7 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
122.8 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
122.9 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
122.9 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
122.9 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 4
123.1 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
123.2 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
123.4 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миропільська, 1
124.0 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 103/1
124.2 км
БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г №1
Допомога-I
1,60
Економія при броні:
-0,51 грн
1,09
грн
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