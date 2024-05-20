Всі аптеки України
Медичні виробиОдяг медичнийБахілиБАХІЛИ MEDICAREЦіни в аптеках

БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г п/е SHPE, №1 - Одеса (729658) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (66)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
Всього: упаковка (9)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (118)
2,50
Економія: -1,27 грн
1,23 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Всього: упаковка (174)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
Всього: упаковка (54)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 5
Всього: упаковка (54)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Тростянецька, 8-Д
Всього: упаковка (100)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 121
Всього: упаковка (86)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (166)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (50)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Бориспільська, 34
Всього: упаковка (522)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Всього: упаковка (184)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Всього: упаковка (196)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Пшенична, 16
Всього: упаковка (77)
1,23 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (100)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (20)
2,50
Економія: -1,27 грн
1,23 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Всього: упаковка (32)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
Всього: упаковка (30)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (18)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Всього: упаковка (90)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн