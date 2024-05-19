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БАХІЛИ MEDICARE нестерильна, одноразова пара 4 г п/е SHPE, №1 - Київ (729658) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (162)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (103)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (5)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (441)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Всього: упаковка (49)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: упаковка (666)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
Всього: упаковка (78)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (18)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Всього: упаковка (32)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (166)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
Всього: упаковка (90)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Всього: упаковка (184)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (118)
2,50
Економія: -1,27 грн
1,23 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (100)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (20)
2,50
Економія: -1,27 грн
1,23 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Всього: упаковка (90)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (29)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
Всього: упаковка (61)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 2-В
Всього: упаковка (19)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Всього: упаковка (56)
2,50
Економія: -1,41 грн
1,09 грн