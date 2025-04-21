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Нор-експрес (Nor express)
Нор-експрес (Nor express)
Вінниця
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Стоянка, вул. Київська, 10
183.2 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні:
-3,62 грн
117,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
185.4 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні:
-3,62 грн
117,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
186.3 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні:
-3,62 грн
117,08
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 3
188.0 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,75
Економія при броні:
-3,62 грн
117,13
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Ірпінь, вул. Соборна, 160-В
190.7 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,75
Економія при броні:
-3,62 грн
117,13
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
190.9 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні:
-3,62 грн
117,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 32-Б
191.1 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
127,55
Економія при броні:
-3,83 грн
123,72
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
195.5 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні:
-3,62 грн
117,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 24
195.6 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,75
Економія при броні:
-3,62 грн
117,13
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
197.5 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні:
-3,62 грн
117,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
197.8 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні:
-3,62 грн
117,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
198.1 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні:
-3,62 грн
117,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
199.7 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,75
Економія при броні:
-3,62 грн
117,13
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
320.2 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,75
Економія при броні:
-3,62 грн
117,13
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
330.7 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
127,55
Економія при броні:
-3,83 грн
123,72
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Антоновича, 122
331.4 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
127,55
Економія при броні:
-3,83 грн
123,72
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Полтава, пл. Павленківська, 3
438.6 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні:
-3,62 грн
117,08
грн
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