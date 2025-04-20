Нор-експрес (Nor express)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
127,55
Економія при броні: -3,83 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
4.3 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
127,55
Економія при броні: -3,83 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
447.6 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Соборна, 160-В
449.1 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,75
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 3
458.7 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,75
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
460.1 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
463.0 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 32-Б
463.9 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
127,55
Економія при броні: -3,83 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
464.0 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
464.6 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,75
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
466.5 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
467.6 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
467.6 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
467.9 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
468.2 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
468.3 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,75
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
544.4 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,75
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
755.9 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн