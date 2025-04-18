Нор-експрес (Nor express)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Київ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,75
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
3.8 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,75
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 32-Б
7.6 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
127,55
Економія при броні: -3,83 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
8.1 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
8.5 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, шосе Харківське, 168
10.7 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 3
10.7 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,75
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Гатне, вул. Київська, 2-В
13.5 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
17.1 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
20.0 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Стоянка, вул. Київська, 10
20.9 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Ірпінь, вул. Соборна, 160-В
22.6 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,75
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
128.3 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,75
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Полтава, пл. Павленківська, 3
301.7 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Львів, вул. Антоновича, 122
470.3 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
127,55
Економія при броні: -3,83 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Львів, вул. Наукова, 35-А
470.6 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
127,55
Економія при броні: -3,83 грн