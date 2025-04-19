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Нор-експрес (Nor express)
Нор-експрес (Nor express)
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні:
-3,62 грн
117,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
378.3 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні:
-3,62 грн
117,08
грн
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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
379.9 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні:
-3,62 грн
117,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
387.2 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні:
-3,62 грн
117,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
388.8 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні:
-3,62 грн
117,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
388.9 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні:
-3,62 грн
117,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 32-Б
389.3 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
127,55
Економія при броні:
-3,83 грн
123,72
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
389.7 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні:
-3,62 грн
117,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
391.1 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,75
Економія при броні:
-3,62 грн
117,13
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
391.9 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні:
-3,62 грн
117,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 24
392.8 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,75
Економія при броні:
-3,62 грн
117,13
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 3
394.4 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,75
Економія при броні:
-3,62 грн
117,13
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
397.9 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні:
-3,62 грн
117,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
407.0 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні:
-3,62 грн
117,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Соборна, 160-В
411.9 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,75
Економія при броні:
-3,62 грн
117,13
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
427.7 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,75
Економія при броні:
-3,62 грн
117,13
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
810.7 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
127,55
Економія при броні:
-3,83 грн
123,72
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Антоновича, 122
811.3 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
127,55
Економія при броні:
-3,83 грн
123,72
грн
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