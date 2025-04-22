Нор-експрес (Nor express)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,75
Економія при броні: -3,62 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
125.5 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
126.2 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,75
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
127.9 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
129.4 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
129.7 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,75
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Соборна, 160-В
129.9 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,75
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
132.1 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 32-Б
135.7 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
127,55
Економія при броні: -3,83 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
136.2 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 3
137.0 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,75
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
138.4 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
141.6 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
146.3 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
311.4 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
120,70
Економія при броні: -3,62 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Антоновича, 122
546.5 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
127,55
Економія при броні: -3,83 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
547.3 км
СЕРВЕТКИ ДЕЗІНФІКУЮЧІ "НОР-ЕКСПРЕС" серветки №60
М Д М
127,55
Економія при броні: -3,83 грн