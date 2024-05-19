БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ 2036, розмір 3 сірий паховий правобічний, №1 - Харків (475933) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом