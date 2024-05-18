Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовинДієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесівVitexЦіни в аптеках

Vitex капсули 500 мг, №90 - Харків (707501) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
316,40
Економія: -77,50 грн
238,90 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
309,90
Економія: -71,00 грн
238,90 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (2)
307,80
Економія: -68,90 грн
238,90 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (2)
316,40
Економія: -77,50 грн
238,90 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (2)
316,40
Економія: -77,50 грн
238,90 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (2)
316,40
Економія: -77,50 грн
238,90 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (3)
316,40
Економія: -77,50 грн
238,90 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (2)
309,90
Економія: -71,00 грн
238,90 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (2)
309,90
Економія: -71,00 грн
238,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
240,48
Економія: -24,43 грн
216,05 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
272,05
Економія: -36,52 грн
235,53 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
Всього: упаковка (2)
316,40
Економія: -77,50 грн
238,90 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (3)
310,10
Економія: -71,20 грн
238,90 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5
Всього: упаковка (2)
309,90
Економія: -71,00 грн
238,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (1)
289,51
Економія: -58,64 грн
230,87 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 210
Всього: упаковка (2)
309,90
Економія: -71,00 грн
238,90 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 8
Всього: упаковка (2)
309,90
Економія: -71,00 грн
238,90 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (2)
262,70
Економія: -23,80 грн
238,90 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Валентинівська, 35/81
Всього: упаковка (1)
309,90
Економія: -71,00 грн
238,90 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262
Всього: упаковка (2)
264,70
Економія: -25,80 грн
238,90 грн