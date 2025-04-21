Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
432,50
Економія при броні: -100,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
378,07
Економія при броні: -46,36 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
374,16
Економія при броні: -42,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
375,36
Економія при броні: -43,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
380,18
Економія при броні: -47,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
378,22
Економія при броні: -46,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
252,49
Економія при броні: -34,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
433,62
Економія при броні: -106,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
429,50
Економія при броні: -66,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
348,78
Економія при броні: -21,90 грн