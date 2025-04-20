Львів (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
440,08
Економія при броні: -26,78 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
411,10 грн
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
411,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
411,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
381,52
Економія при броні: -54,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
434,55
Економія при броні: -21,17 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
411,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
411,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
411,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
411,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
411,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
382,18
Економія при броні: -55,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
411,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
411,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
383,70
Економія при броні: -22,39 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
411,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті