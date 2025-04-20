Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн
Аптека інтернет цін
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Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
429,34
Економія при броні: -88,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
429,45
Економія при броні: -68,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
423,33
Економія при броні: -81,99 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
427,99
Економія при броні: -86,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
425,26
Економія при броні: -83,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
435,54
Економія при броні: -125,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
431,62
Економія при броні: -121,99 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
435,58
Економія при броні: -126,47 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
433,70
Економія при броні: -72,42 грн