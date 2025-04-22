Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
438,89
Економія при броні: -26,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
380,80
Економія при броні: -63,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
453,50
Економія при броні: -90,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
374,63
Економія при броні: -57,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
383,88
Економія при броні: -66,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
377,39
Економія при броні: -60,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
437,90
Економія при броні: -25,49 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
426,73
Економія при броні: -14,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
381,24
Економія при броні: -22,86 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Асглюкан таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
413,60 грн