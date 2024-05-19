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АРОВІТАЛ ІМУНО (Arovital® Immuno) таблетки, №150 - Київ (739382) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3)
329,10
Економія: -111,80 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (4)
335,00
Економія: -117,70 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (3)
395,80
Економія: -178,50 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Всього: упаковка (3)
395,80
Економія: -178,50 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
Всього: упаковка (2)
301,80
Економія: -84,50 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Всього: упаковка (1)
329,10
Економія: -111,80 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (1)
335,00
Економія: -117,70 грн
217,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 19
Всього: упаковка (3)
279,00
Економія: -61,70 грн
217,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 29
Всього: упаковка (1)
283,50
Економія: -66,20 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 1-Б
Всього: упаковка (3)
387,40
Економія: -170,10 грн
217,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 10
Всього: упаковка (2)
283,50
Економія: -66,20 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Всього: упаковка (4)
395,20
Економія: -177,90 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41
Всього: упаковка (1)
306,30
Економія: -89,00 грн
217,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 63
Всього: упаковка (2)
263,90
Економія: -46,60 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 98/2
Всього: упаковка (6)
320,00
Економія: -102,70 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Святошинська, 3
Всього: упаковка (2)
279,86
Економія: -62,56 грн
217,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (3)
396,60
Економія: -179,30 грн
217,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 34
Всього: упаковка (4)
301,80
Економія: -84,50 грн
217,30 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (3)
280,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (2)
280,00 грн