АРОВІТАЛ ІМУНО (Arovital® Immuno) таблетки, №150 - Київ (739382) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 25 аптеках
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Київ, пл. Незалежності, 2
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Всього: упаковка (4)
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 19
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 29
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 1-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 10
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 63
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 98/2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Святошинська, 3
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 34
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1