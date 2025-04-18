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Кактус опунція флюїд 24 години зволоження (Cactus prickly pear fluid 24 hours hydration)
Кактус опунція флюїд 24 години зволоження (Cactus prickly pear fluid 24 hours hydration)
Київ
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Доступно в 6 аптеках у Київ
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
КАКТУС ОПУНЦІЯ ФЛЮЇД 24 ГОДИНИ ЗВОЛОЖЕННЯ 30 мл №1
Weleda
516,70
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
КАКТУС ОПУНЦІЯ ФЛЮЇД 24 ГОДИНИ ЗВОЛОЖЕННЯ 30 мл №1
Weleda
479,00
грн
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Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
КАКТУС ОПУНЦІЯ ФЛЮЇД 24 ГОДИНИ ЗВОЛОЖЕННЯ 30 мл №1
Weleda
479,00
грн
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Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
3.6 км
КАКТУС ОПУНЦІЯ ФЛЮЇД 24 ГОДИНИ ЗВОЛОЖЕННЯ 30 мл №1
Weleda
516,70
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Антоновича, 170/172
4.0 км
КАКТУС ОПУНЦІЯ ФЛЮЇД 24 ГОДИНИ ЗВОЛОЖЕННЯ 30 мл №1
Weleda
479,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 47
8.9 км
КАКТУС ОПУНЦІЯ ФЛЮЇД 24 ГОДИНИ ЗВОЛОЖЕННЯ 30 мл №1
Weleda
462,00
грн
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В містах поряд
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ірпінь, вул. Літературна, 27
21.7 км
КАКТУС ОПУНЦІЯ ФЛЮЇД 24 ГОДИНИ ЗВОЛОЖЕННЯ 30 мл №1
Weleda
479,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
394.1 км
КАКТУС ОПУНЦІЯ ФЛЮЇД 24 ГОДИНИ ЗВОЛОЖЕННЯ 30 мл №1
Weleda
520,60
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
394.7 км
КАКТУС ОПУНЦІЯ ФЛЮЇД 24 ГОДИНИ ЗВОЛОЖЕННЯ 30 мл №1
Weleda
645,60
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
395.2 км
КАКТУС ОПУНЦІЯ ФЛЮЇД 24 ГОДИНИ ЗВОЛОЖЕННЯ 30 мл №1
Weleda
479,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
395.9 км
КАКТУС ОПУНЦІЯ ФЛЮЇД 24 ГОДИНИ ЗВОЛОЖЕННЯ 30 мл №1
Weleda
479,00
грн
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