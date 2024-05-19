Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38 Всього: упаковка (1) 150,00 Економія: -41,12 грн 108,88 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Гарматна, 16/85 Всього: упаковка (1) 154,00 Економія: -45,12 грн 108,88 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14 Всього: упаковка (2) 150,00 Економія: -41,12 грн 108,88 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Івасюка Володимира, 27 Всього: упаковка (1) 150,00 Економія: -41,12 грн 108,88 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Окіпної Раїси, 9 Всього: упаковка (2) 150,00 Економія: -41,12 грн 108,88 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Червоної Калини, 15 Всього: упаковка (1) 150,00 Економія: -42,25 грн 107,75 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Алма-Атинська, 103/1 Всього: упаковка (1) 154,00 Економія: -45,12 грн 108,88 грн Забронювати