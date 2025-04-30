Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Харків
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
12.1 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 29
14.3 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 78
130.6 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
91,40
Економія при броні: -16,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні: -6,30 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
253.2 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні: -9,90 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
256.2 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
102,00
Економія при броні: -15,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-К
398.6 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
400.5 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
90,00
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
402.5 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
402.8 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні: -6,30 грн