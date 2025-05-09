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Ковіцин (Covicin)
Ковіцин (Covicin)
Чернігів
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Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-К
126.5 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
91,40
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
90,00
Економія при броні:
-0,30 грн
89,70
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні:
-6,30 грн
89,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 78
311.4 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
91,40
Економія при броні:
-7,00 грн
84,40
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
491.1 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні:
-6,30 грн
89,70
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
492.2 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні:
-9,90 грн
86,10
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
500.7 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
102,00
Економія при броні:
-15,90 грн
86,10
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
384.3 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
398.9 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
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