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БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ 2B, 7011 еластичний L/XL, №1 - Одеса (526299) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Баштанка, вул. Полтавська, 1
Всього: упаковка (1)
259,95
Економія: -23,45 грн
236,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (1)
305,73
Економія: -49,47 грн
256,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
304,02
Економія: -27,46 грн
276,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
Всього: упаковка (1)
268,54
Економія: -11,64 грн
256,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (1)
300,67
Економія: -34,12 грн
266,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
300,79
Економія: -34,00 грн
266,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
Всього: упаковка (1)
298,81
Економія: -39,12 грн
259,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
Всього: упаковка (1)
258,71
Економія: -24,40 грн
234,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (1)
298,61
Економія: -35,49 грн
263,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
Всього: упаковка (1)
297,47
Економія: -27,20 грн
270,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
294,67
Економія: -32,69 грн
261,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
256,19
Економія: -20,34 грн
235,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
300,62
Економія: -33,83 грн
266,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
268,89
Економія: -27,41 грн
241,48 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
Всього: упаковка (1)
305,65
Економія: -44,82 грн
260,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (1)
255,50
Економія: -17,64 грн
237,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (1)
303,79
Економія: -54,11 грн
249,68 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
299,27
Економія: -49,59 грн
249,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
Всього: упаковка (1)
277,00
Економія: -39,56 грн
237,44 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
Всього: упаковка (1)
271,15
Економія: -18,22 грн
252,93 грн