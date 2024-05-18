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БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ 2B, 7011 еластичний L/XL, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (526299) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
294,87
Економія: -45,19 грн
249,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (2)
297,96
Економія: -19,72 грн
278,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (1)
295,18
Економія: -16,04 грн
279,14 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
300,30
Економія: -33,75 грн
266,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (1)
305,25
Економія: -50,14 грн
255,11 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (2)
113,44
Економія: -8,57 грн
104,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
301,99
Економія: -28,00 грн
273,99 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (1)
296,50
Економія: -29,95 грн
266,55 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (1)
187,77
Економія: -13,47 грн
174,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 3-И
Всього: упаковка (1)
301,30
Економія: -29,60 грн
271,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (1)
271,47
Економія: -34,40 грн
237,07 грн
Соціальний проект благодія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 9
Всього: упаковка (1)
275,52
Економія: -23,89 грн
251,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (1)
303,22
Економія: -24,08 грн
279,14 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (1)
298,73
Економія: -27,03 грн
271,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
303,62
Економія: -31,92 грн
271,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
Всього: упаковка (1)
277,80
Економія: -40,36 грн
237,44 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
299,16
Економія: -34,06 грн
265,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
Всього: упаковка (1)
273,34
Економія: -20,41 грн
252,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
299,56
Економія: -30,73 грн
268,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
290,38
Економія: -54,38 грн
236,00 грн